Arcando: "En esta instancia decidí acompañar a Lavagna y Urtubey"

El vicegobernador Juan Carlos Arcando, confirmó su alejamiento de las filas del kirchnerismo para sumarse al espacio que encabezan Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey como precandidatos presidenciales. “Todo el mundo sabe que soy peronista y saben cómo pienso, y uno piensa en sectores que involucren a todos los argentinos y no solamente a algunos, por eso en esta instancia decidí acompañar a Lavagna y Urtubey”, dijo.

El candidato a senador por Consenso Federal adelantó que el gobernador salteño planea visitar Ushuaia para rendir homenajes al Gral. Güemes y asistir al "presidio de Ushuaia, donde van a poner una placa recordando a un ex gobernador descendiente de Güemes que estuvo preso. Fue uno de los presos políticos en la cárcel de Ushuaia”.

Tras ese acto, habrá una conferencia de prensa relacionada a las aspiraciones presidenciales de Urtubey.

Por otro lado, Arcando habló sobre el nuevo espacio que conforma (Nuevo País) tras su alejamiento del Frente Para la Victoria y el kirchnerismo fueguino. “Es un partido que sigue creciendo, nosotros llevamos candidatos a concejales en la ciudad de Río Grande y tuvimos una muy buena elección. Claudia Andrade fue nuestra representante en la isla. No nos presentamos en Ushuaia, y en este momento Nuevo País está acompañando a Consenso Federal, que encabeza la fórmula Lavagna-Urtubey. Más allá del partido político, debemos interpretar que nuestros vecinos de Tierra del Fuego eligen a los candidatos que cubren sus expectativas y que van a trabajar por el desarrollo del lugar donde viven, en este caso Tolhuin. Daniel Harrington ganó la elección y pudimos obtener tres escaños en el Concejo Deliberante, de los cinco que integran el cuerpo. En la provincia de Formosa tenemos concejales, legisladores provinciales”, destacó.

En tanto, reconoció que aún falta tiempo para que ese espacio sea un partido nacional. “Por el momento nos está faltando un distrito más, porque deben ser cinco en total, y ya tenemos cuatro. Estamos terminando de formar el partido en Chaco y Santa Fe, y con eso vamos a tener seis distritos. Quien encabeza el partido es el actual vicegobernador de Corrientes, Gustavo Cantero, que es el motor de Nuevo País a nivel nacional. En el encuentro de vicegobernadores que tuvimos en Neuquén, luego en Buenos Aires y en Ushuaia, surgió la posibilidad de acoplar parte del sector que me acompaña en este desafío de generar Nuevo País tanto a nivel nacional como provincial. Esta idea se la transmití a los compañeros que están conmigo y que no estaban afiliados a ningún partido político. Algunos estaban afiliados a otros partidos pero no hemos obligado a nadie a dejar otro partido para afiliarse a Nuevo País”, dijo.