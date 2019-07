Victoria Vuoto aseguró que la demanda por subsidios sociales crece en Ushuaia

El área social de la Municipalidad recibe 50 pedidos por día de familias que no alcanzan a pagar los servicios y el alquiler, frente a 25 pedidos que se realizaban al comienzo del año.

La secretaria de Políticas Sanitarias y Derechos Humanos, Victoria Vuoto, aseguró este lunes que la demanda por asistencia social entre las familias de Ushuaia creció en comparación a principio del año, pasando de 50 pedidos por subsidio por día frente a 25 que se recibían en los primeros meses del 2019.

La funcionaria explicó en el programa "Mañanas Diferentes" de Radio Nacional Ushuaia que actualmente se asiste a “más de 450 familias con la asignación de inclusión social, a su vez hemos asistido a 350 familias con asistencia alimentaria y estamos asistiendo a un número importante de familias que llega casi a 100 con el subsidio de leña, porque hay gente que nunca tuvo o que le cortaron el gas porque no lo ha podido pagar”.

“Tenemos un pedido cotidiano de familias que no tienen para calefaccionarse, y la situación es muy crítica y con el tiempo se va sintiendo más las consecuencias porque hay gente que no cubre las necesidades básicas y es mucha la desesperación de los padres por no poder darle de comer a sus hijos”, dijo.

Desde el área social, la funcionaria indicó que “estamos acompañando y generando herramientas, no solo en la asistencia, sino que también en la capacitación de emprendimientos y un paliativo frente a la crisis. Estamos reactivando todo el tema de emprendimientos sociales”.

Consultada sobre las principales demandas de la familia, Vuoto informó que “hoy la demanda pasa por la falta de trabajo formal o informal, porque frente a la pérdida de trabajo formal uno lo tiene que triplicar por la economía que se mueve en términos informales. La gente no tiene para comer y pagar un alquiler, pagar los servicios básicos y esos son los pedidos centrales que llegan a la Secretaría”.

En números, “la asistencia de inclusión social para casos de extrema vulnerabilidad, más la ayuda alimentaria son 3000 mil pesos que sirven para gastos mínimos y básicos, a la vez tenemos una línea de subsidios de acuerdo a la forma particular para pagar el alquiler, servicios o sepelios”.

En ese sentido, la Secretaria afirmó que “la gente no llega a cubrir lo básico y va creciendo la demanda mes a mes; recibimos a 50 personas por día contra 25 que se recibían a principio de año, duplicando la atención y casos que llegan día a día”.