Urtubey reafirmó el espacio Consenso Federal como una alternativa a Macri y a Cristina

El gobernador de Salta y precandidato a vicepresidente por Consenso Federal, Juan Manuel Urtubey, brindó hoy una conferencia de prensa en el Hotel Cap Polonio de Ushuaia en donde reafirmó el espacio político como una alternativa a Mauricio Macri y a Cristina Fernández de Kirchner, ya que no plantea “miedo y dolor” como se acusan ambos candidatos.

El compañero de fórmula de Roberto Lavagna, sostuvo que en campaña “nos quiere llevar el actual gobierno y el anterior al dolor y el miedo. Nosotros queremos dar clave al futuro y vamos a hacer el esfuerzo para llegar a todos los hogares de la Argentina, creyendo que la Argentina puede salir adelante y no optar entre un mal gobierno y uno peor. Estamos convencidos de que lo vamos a lograr”.

“Nosotros estamos viendo una campaña embarrada con gente que no tiene forma del porqué quiere seguir o porqué quieren volver al poder. El actual gobierno ha decepcionado a muchísimos argentinos y no tiene muchos argumentos para evitar que vuelvan los otros, y los otros no tienen muchos elementos virtuosos para evitar que sigan estando los que están. Nosotros nos corremos de esa lógica y plantearles a los argentinos que Roberto Lavagna es el mejor candidato a presidente y que hemos conformado un equipo para cambiar, llevando la cultura del trabajo y producción”, dijo.

Urtubey dijo que en estos días el equipo de Lavagna trabaja en las Primarias para luego “trabajar fuertemente en agosto y octubre”, llevando las propuestas que propone el candidato presidencial como “poner a funcionar el aparato productivo argentino y para eso vamos a eliminar los impuestos a las PYMES, generar un circulo virtuoso para generar inversiones y consumo”.

“La Argentina necesita garantizar una seguridad jurídica, y el actual gobierno planteó la lluvia de inversiones y subestimó la necesidad de confianza; las personas no dan confianza sino los sistemas, la estabilidad normativa, la seguridad de previsión del futuro. Nosotros creemos que una de las cosas es esperar a que no venza la ley, sino plantear ahora la prórroga”, dijo en el plano nacional y en referencia a la ley 19.640 de Tierra del Fuego.

En ese sentido, aseguró que “la República Argentina tiene que crecer y ninguna reforma que hagamos en el actual estado va a ser sustentable. La reforma laboral tiene que darse en una forma de crecimiento”.

Durante la conferencia de prensa, el Gobernador estuvo acompañado por el precandidato a senador, el vicegobernador, Juan Carlos Arcando, y el precandidato a diputado, Fernando Temaris (GEN).









Temari, Arcando y Urtubey en conferencia de prensa. (Ushuaia 24)