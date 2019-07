Los polémicos comunicados de APLA causaron una discusión en un vuelo de Aerolíneas

Los polémicos comunicados que están anunciando algunos de los pilotos de Aerolíneas Argentinas, sumó un nuevo capítulo cuando el reconocido actor, Luis Brandoni, y un grupo de pasajeros discutieron por la forma y el contexto en la que se dan a conocer los anuncios ordenados por la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA),

"Acá no, ami no me van a contrabandear con esas cosas"; "tienen diez pilotos por avión", lanzó Brandoni, mientras que otro pasajero defendía el comunicado de los tripulantes contra la política aerocomercial del gobierno.

Desde Aerolíneas Argentinas señalaron que lamentan "la situación que algunos pilotos están haciendo vivir a sus pasajeros, quienes terminan siendo rehenes de la campaña política que algunos dirigentes sindicales hacen usando bienes que son de todos los argentinos".

Quien lidera la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), es Pablo Biró, que en abril se ganó un amplio rechazo al viralizarse un audio en donde expresaba: "Dejemos de chupar pija, enfrentemos y volteemos a este Gobierno". Luego pidió disculpas.

Ayer, Luis Malvido, presidente de Aerolíneas Argentinas, declaró al portal Infobae que "esto es, claramente, parte de lo que prometió Biró: una campaña para voltear al Gobierno. La desestabilización del servicio con paros, asambleas y ahora estos mensajes es parte de lo mismo que se anunció con el video aquel de tan mal gusto".

"Sin dudas, todo esto es parte de la campaña política. No se afecta la seguridad de los vuelos, pero se incumplen normas. Se usan canales tan innovadores como sucios. Es difícil saber si el kirchnerismo está atrás de todo esto, si lo está impulsando. Pero APLA es seguro que está intentando conseguir apoyo K por medio de estas acciones contrarias al Gobierno ante un eventual cambio a fin de año", explicó Malvido.

Lo cierto que no es la primera vez que APLA, difunde estos comunicados; en el 2018 un piloto fue obligado a hablar en contra del Gobierno nacional en un vuelo a Ushuaia, lo que posteriormente le generó problemas de salud por la presión que sufrió por parte de un integrante del gremio.