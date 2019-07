Arcando: “No estamos como en el 2001, pero vamos a ese camino”

El vicegobernador de la Provincia y precandidato a senador por Consenso Federal, Juan Carlos Arcando, abogó este jueves por Consenso Federal como una alternativa frente al escenario de polarización entre los candidatos presidenciales, teniendo en cuenta el voto entre los que “quieren salir del fracaso del pasado y del presente”.

En los estudios de FM Aire Libre, el precandidato a senador por Consejo Federal, explicó que la conformación de ese espacio político tuvo “coherencia” ya que “todos nuestros candidatos están donde dijeron que iban a estar cuando armaron Consenso Federal, y tampoco tuvimos un dedo de Buenos Aires para decir estos serán los candidatos. Los otros partidos son acuerdos que se hicieron en la Ciudad de Buenos Aires”.

En el caso de la Provincia “nosotros tenemos la particularidad de no responder a un bloque con directivas que nos diga qué tenemos qué votar y tener la tranquilidad de llevar al Congreso la voz de los fueguinos”.

La polarización Macri o Cristina

Para Arcando, ese escenario “tiene que ver con la cuestión de los medios de comunicación que tratan de instalar a través de los mismos de que hay una polarización entre Cambiemos y el Frente de Todos, y la realidad que hay más de un 30% de la población del país que no definieron sus votos y quieren salir del fracaso del pasado y del presente. En este caso, tenemos a Lavagna que tiene experiencia de haber conducido la economía del país y marcado los cimientos de la peor crisis argentina en el 2001”.

La economía actual

Por otro lado, el precandidato se refirió a la economía en donde aseguró que “la Argentina hace 8 años que no crece, y los países serios solo soportan sin crecer dos trimestres. Nosotros sabemos que tenemos que marcar el camino para salir al país adelante”.

En ese sentido, aseveró que “no es peor que el 2001, pero estamos en una situación crítica. La Argentina se endeudó en 57 mil millones de dólares, y el próximo gobierno se tiene que sentar con el FMI y decir que no vamos a pagar una deuda si no empezamos a crecer. Desde el 2021 habrá muchos vencimientos de deudas, si bien la situación no es como el 2001, vamos a ese camino”.

El pasado K

En lo personal, el Vicegobernador admitió haber acompañado al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner “y me hago la autocrítica y me hago cargo de la parte que me corresponde por haber acompañado a ese gobierno, por eso estoy en este espacio”.