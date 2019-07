Villegas: "Voy a defender el proyecto del MPF que pretende devolver la movilidad previsional"

El legislador reelecto por el MPF, Pablo Villegas, aseguró hoy que desde el bloque defenderá el proyecto presentado por su par, Mónica Urquiza, para la modificación de la ley jubilatoria respecto a las actualizaciones provisionales.

En diálogo con Radio Provincia, el parlamentario dijo que "las decisiones políticas que tomo como Legislador provincial, sin lugar a dudas, y creo que lo he demostrado durante todo este tiempo, no guarda relación ni está supeditada a la presencia de un presidente de la Caja, como Banthje, ni a las declaraciones públicas que él haga".

A pesar de que Villegas no integra la comisión en donde se tratará el proyecto, aseveró que se hará presenta y "defender el proyecto de ley que presentamos oportunamente con Mónica Urquiza, que tiene como objetivo devolverle la automaticidad a la movilidad previsional. Es decir, que los jubilados de nuestra provincia vean actualizados sus haberes previsionales cada vez que un empleado activo recibe un aumento de sueldo. Eso tiene que ver con que yo no borro con el codo lo que escribo con la mano. De la misma forma que lo hice en la madrugada del 8/9 de enero de 2016”.

Expresó, además, que va a seguir trabajando para poder lograr el dictamen lo antes posible y espera que el debate del proyecto sea rico, como lo fue la reunión anterior con la presencia de un grupo de jubilados.

Desde el Gobierno sostuvieron el actual sistema que permitió el pago de jubilaciones en tiempo y en forma, cuando en la anterior gestión de gobierno los pagos eran desdoblados. Ahora, Villegas, sostiene que volver a la actualización mensual de las jubilaciones "no depende de un informe técnico o de un informe financiero".

"Personalmente, no me sorprenden declaraciones de algunos funcionarios del gobierno, porque han sido los padres del ajuste del fondo solidario, que fue un ajuste al bolsillo de los trabajadores estatales, tanto activos como pasivos, y porque no han defendido como se debió, todos los recursos extraordinarios que previó la Ley 1068, de emergencia previsional, para que vayan destinados exclusivamente al fortalecimiento del sistema financiero”, afirmó Villegas.