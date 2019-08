Desde la Asociación de Taxis apoyan el proyecto de taxi accesible pero no lo ven rentable

Daniel Brondino, Presidente Asociación de Taxis de Ushuaia, valoró hoy el proyecto presentado por el concejal, Juan Carlos Pinos, acerca de la creación de “taxis accesibles” para personas con discapacidades, sin embargo sostuvo que deberá contar con “algún subsidio” debido a que solo se dedicaría a ese servicio.

“Consideramos que es una idea buena, teniendo en cuenta que no hay ese tipo de servicio en la ciudad”, destacó el representante, pero explicó que “si hay un taxi que solamente se dedica a eso no sería rentable, y si solo prestaría ese servicio tendría que tener un subsidio o incorporar personal municipal. En algún momento incorporamos un vehículo, de una compra de fábrica, que fue adoptado para la discapacidad y con gente de planes de Gobierno como choferes. En su momento fue así, pero no obligatoriamente tiene que ser así ahora”.

Por otro lado, Brondino dijo a Radio Nacional Ushuaia que también desde la Asociación se oponen a que se destinen dos licencias para este tipo de servicio especial. “Estuvimos reunidos con los concejales y el proyecto presentado por Pino habla de otorgar dos licencias, con lo cual no estamos de acuerdo porque se estaría violando la Carta Orgánica Municipal, porque para darlas hay que tener un estudio previo”.

“Hay gente que lo necesita al servicio y no estamos desacuerdo con una medida así, pero hay que conversarlo y pulirlo”, porque la traba está “en las licencias donde no estamos de acuerdo nosotros, porque los mismos concejales estarían violando la misma Carta Orgánica”, analizó.