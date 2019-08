Homenajearon al exgobernador Ernesto Campos en el Hospital de Ushuaia

El vicegobernador Juan Carlos Arcando, la Mesa de Salud de las Organizaciones Sociales de Ushuaia y trabajadores del Hospital Regional Ushuaia rindieron hoy homenaje al exgobernador Ernesto Campos, con motivo de su natalicio.

Como hace cuatro años, se conmemoró en el nosocomio el "Día del Hospital de Ushuaia", una iniciativa de la Mesa de Salud para recordar el natalicio del ex mandatario. En esa oportunidad, participó Cecilia Daviu Campos, nieta del ex mandatario quien señaló que se trata de un “homenaje emotivo y siempre me enteró de alguna anécdota nueva”.

Por su parte, Arcando compartió una reseña sobre la vida del exgobernador, para luego considerar que “uno se ve reflejado en ese trabajo que hizo y también sabemos que no hemos hecho nada en comparación a la visión que tenía de Tierra del Fuego”, y refirió al perfil turístico que pretendía para la capital y la industrial, para Río Grande.

Asimismo, entendió que muchas “cosas se tomaron de sus proyectos y se trató de revivir” esa mirada. En este sentido, afirmó que varias instituciones trabajan para “recuperar la lancha Zurubí. Estamos trabajando con la Armada para poder hacer que esa nave que trajo a Ernesto Manuelo Campos vuelva a surcar las aguas del canal Beagle”.

El legado de Campos, “sirve para todos los que cumplimos una función pública sobre la visión estratégica que tenía” y agregó el recuerdo sobre la permanencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Líneas Aéreas del Estado (LADE), trabajo encarado junto a la exdiputada Ester Fadul", expresó el titular de la Legislatura.

Daviu Campos, por su parte, coincidió con el titular del Parlamento a la hora de entender el hermanamiento con Islas Malvinas “sin pensar en una acción bélica y buscando incorporar a los isleños a que vengan a estudiar y concretar distintos proyectos”.

En otro párrafo, la nieta del exgobernador, destacó los homenajes que se realizan en oportunidad de su nacimiento y desaparición física. “La Armada también lo homenajea en el antiguo cementerio de antiguos pobladores”, cada 15 de enero. “Son fechas muy emotivas” consideró y resaltó que los fueguinos lo recuerden dos veces por año. “Me asombra muchísimo y me llena de orgullo”, cerró.

En tanto, la titular de nosocomio, Dra. María Marta Cozzarín señaló que se trató de “un orgullo participar de este homenaje” y destacó que Campos representa “inspiración por todo lo que hizo”.

Los logros de Campos

► Logró la inclusión del Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, en la Ley Nacional Nº 14.773 de Nacionalización de los vencimientos de hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos; participación de las provincias en el producido de la explotación.

► Su Gobierno se “prestó especial atención a la evolución de la riqueza agropecuaria y forestal, se radicó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y se propició la creación de la Cámara de Industrias Forestales”.

► Realizó la construcción de barrios de viviendas económicas y hospitales en Ushuaia y Río Grande. Se puso en marcha “un ambicioso plan de construcción de hoteles y hosterías” entre las que se cuentan el hotel Albatros y las hosterías Kaiken, Petrel y Alakush.

►Dio nacimiento a la ruta 0 (hoy conocida como J) y la instalación de LRA10 Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.

► Logró una vinculación e integración con los malvinaneses y una relación de colaboración y amistad con las autoridades de Puerto Argentino. Llevó adelante el proyecto Antares de abastecer de combustible a los isleños. También, abogó por la salud y se generó un viaje de la empresa LADE en el traslado de enfermos al hospital Británico de Buenos Aires. El proyecto Antares, consistía en la construcción de la planta de almacenaje de combustible para YPF en Puerto Argentino, era el motivo que lo movía a Ernesto Campos, viajar continuamente al archipiélago. Entonces, Argentina y Gran Bretaña habían firmado un acuerdo de cooperación, donde entre otros servicios, nuestro país construyó el aeropuerto y realizaba el servicio postal entre las Islas y el resto del mundo.

► Campos, prestaba servicios para YPF, por ese entonces. Al mismo tiempo que se construía la pista de aviación, a cargo del Comodoro De la Colina (que luego sería uno de los 55 héroes de la Fuerza Aérea en 1982), Ernesto Campos trabajaba para desarrollar la vida de los isleños y la reafirmación soberana argentina.