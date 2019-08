Bertone se mostró sorprendida por el buen caudal de votos de Macri en Tierra del Fuego

La gobernadora Rosana Bertone y candidata a diputada por el Frente de Todos, Rosana Bertone, analizó este lunes las elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) en donde se mostró sorprendida por la cantidad de votos que alcanzó la fórmula presidencial de Mauricio Macri- Miguel Ángel Pichetto (Juntos por el Cambio), mejorando los números del 2015.

“No entiendo nada, porque si a mí me pegaban todo el día con macrista y luego el macrismo alcanza 20 puntos en Tierra del Fuego, no entiendo. Pensé que nosotros íbamos a hacer una elección con una diferencia más importante y que el macrismo iba a sacar menos votos”, pero la fórmula de Macri Pichetto alcanzó 19.108 mil votos en la Provincia y en Ushuaia 10.043 votos.

“Es incomprensible, con todo lo que pasó en Tierra del Fuego, con toda la crisis y el desempleo, y sacan este resultado. Pensaba en resultados como Santiago del Estero, Tucuám, y pensé que era una catástrofe para el macrismo, pero sin embargo no lo fue”, observó Bertone.

En ese sentido, pidió un análisis interno para mejorar los votos de cara octubre: “espero que haya una reflexión y me desespera el mañana porque espero que haya una imitación con el resto del país” y agregó que “podríamos mejorar la performance electoral y deberíamos mejorarla”.

Respecto a la victoria de la fórmula Alberto Fernández- Cristina Kirchner, la candidata explicó “teníamos una previsión de 9 puntos y fue muy importante obtener una diferencia mayor aún” y aseguró que este crecimiento se debe a que “trabajamos en provincias donde no se había trabajado como Córdoba y Santa Fe, y como le había dicho a Alberto Fernández no había que centrarse en Buenos Aires. Teníamos mucha expectativa en Buenos Aires con Axel Kicillof e incluso el concejal Juan Carlos Pinos me había comentado que, en verano en la playa, era increíble cómo la gente se amontaba para hablar con Axel”.