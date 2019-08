Navarro de CAME: “Lo más importante del anuncio del Presidente es el diálogo”

El presidente de la Cámara de Comercio de RG y vicepresidente de CAME resaltó la medida de financiamiento de deudas a largo plazo de las PYMES anunciadas por Macri, aunque se mostró preocupado por la situación.

Diego Navarro, vicepresidente de CAME - Foto: Archivo

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad de Río Grande y vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Diego Navarro, resaltó este miércoles alguno de los anuncios económicos que hizo el presidente, Mauricio Macri, como el financiamiento de deudas a 10 años de las PYMES.

“Lo que se refiere a las medidas puntualmente hay algunas que son de corto plazo y otras importantes de largo plazo como que las PYMES puedan financiar sus deudas a 10 años, y es un dato interesante. Ahora hay que ver la aplicación del tema”, destacó.

En ese sentido, Navarro observó que “lo más importante del anuncio del Presidente Macri es el diálogo y creo que es lo que todos los argentinos esperamos; el problema de la divisa del lunes y martes porque es un tema de confianza y político, y en estas convulsiones políticas en Argentina tenemos una gran experiencia como en la época de Alfonsí en el 89”, aunque aclaró que la situación actual “no es comparable, porque el esquema del Banco Central, pero si es comparable con la actitud de que ante una necesidad o convulsión política aparecen los especuladores”.

Sobre la situación mercantil en estas 48 horas, el representante de CAME aseguró que “nos pasó de todo, desde recibir informes de proveedores que no podían dar los precios, que no podemos echarles culpas porque tienen muchos insumos importados y dolarizados”, como así también “gente que entregaba remito sin factura, gente que aumentaba por encima del aumento del dólar”.

“Tiene que haber un diálogo, un entendimiento en donde el arco político se reúna y defina cosas que todos tienen que velar por ese interés, porque todos hablan de bienestar a todas las clases, pero en la realidad en los resultados no se ven. Lo que significa el día lunes y martes, todavía no lo sufrimos totalmente”, analizó.

La medida anunciada para las PYME, busca que la AFIP dé un plazo a 10 años para ponerse al día con deudas vencidas hasta el 15 de agosto con tiempo para inscribirse hasta fin de octubre. Además, se ampliará de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pequeñas y medianas empresas.