Alberto Fernández: “El dólar a 60 pesos está en un valor razonable”

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró que el dólar a 60 pesos “es razonable”, aunque aclaró que “cada vez que la moneda se devalúa hay miles de argentinos que empobrecen. No hay que especular con esas cosas”.

En diálogo con Radio Mitre, el candidato K reafirmó las declaraciones que había hecho, el economista de su equipo, Alberto Álvarez, quien sostuvo que “el dólar a 60 pesos está recontra bien”.

“Yo estoy de acuerdo con esa idea y creo también, como se lo dije al Presidente, tratemos de preservar las reservas porque no son un dato menor. En el último informe del Fondo, es que podía quedan reservas netas a diciembre de 11 mil millones de dólares y eso me alarmó mucho. Así como dije que el dólar era ficticio, hoy está en un valor razonable y no tendríamos que dejar que se escape más y se preserven las reservas”, analizó Fernández.

“Yo vengo a buscar algo nuevo, no a fundar la Argentina. No quiero restablecer un sistema del pasado”, aclaró también.