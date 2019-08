Las industrias fueguinas resisten la subida del dólar con el stock

El presidente de la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE) Federico Hellemeyer, aseguró hoy que la actividad industrial continúa, pese a la escalada del dólar de los últimos días tras las PASO y la crisis económica por la que atraviesa el país.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el representante de las empresas en Tierra del Fuego analizó que “las elecciones del domingo inyectaron en la economía una incertidumbre que a todos los sectores de la economía les pega y tras cartón que no estamos en un buen nivel de actividad. Más allá de que decían que estamos repuntando, esto es terrible porque significa un párate total de la actividad”. No obstante aclaró que “la industria electrónica de Tierra del Fuego está produciendo y en la medida de que hay insumos stockeados la idea es seguir con la actividad”.

Para Hellemeyer, el problema que afrontan las industrias “es cuando uno tiene un tipo de cambio, que oscila en un 30% en tres días. El tema de proveedores y clientes, porque ¿a qué precio se compra y a qué precio se vende? ¿Vamos a convalidar este tipo de cambio? ¿Va a corregirse? Y las variaciones que pueda tener no son menores, y nosotros trabajamos en una industria con un margen muy finito”.

Sobre el panorama de insumos dentro de las empresas, el Presidente de AFARTE explicó que “hay ciertos productos como heladeras y aire acondicionado se manejan por campañas para todo un semestre y ahí podría llegar una previsibilidad mayor, pero hay otras líneas que son de plazos menores y no sé que podría llegar a pasar”.

Por otro lado, el representante dijo que desde la Asociación no se ha tenido comunicación con Nación, ya que entienden que hoy hay otras prioridades como los programas económicos: “Otras de las apreciaciones tienen que ver con el impacto es en corto plazo, y creo que no es el momento de evaluar el escenario de las tendencias que se generaron con las PASO. No hemos tenido posibilidad de hablar con el Ministerio de Producción, y no lo voy a justificar porque la crisis es muy grande”, indicó.