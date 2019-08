Malestar en el Gobierno fueguino por los cambios en el Impuesto a las Ganancias

Si bien ese impuesto no alcanza a los trabajadores de la Provincia, el Ministro de Economía dijo que la suba del mínimo no imponible perjudicará la coparticipación que va hacia las provincias.

Tras la crisis cambiaria y económica que vive el país, el Gobierno de la Provincia salió a cuestionar las medidas realizadas por el presidente Mauricio Macri, al oficializar la suba del mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias, para que menos trabajadores sigan pagando esa carga tributaria.

El ministro de Economía José Labroca, quien se encuentra en Jujuy por el Consejo de Responsabilidad Fiscal, aseguró que esa medida presidencial impacta negativamente en las arcas provinciales por la baja de recaudación del impuesto a las ganancias, que es coparticipable.

Para el Gobierno, en la Provincia se prevé una merma en la recaudación proveniente de la coparticipación de unos 150 millones de pesos de acá a diciembre, "lo que se suma a una caída que ya viene sufriendo la coparticipación respecto de la inflación".

Por su parte, el ministro jefe de Gabinete, Leonardo Gorbacz, fue tajante al decir que “las políticas económicas nacionales han dejado a las provincias al borde del colapso, porque no sólo porque la coparticipación no ha subido al ritmo de la inflación sino que la Nación nos ha trasladado la responsabilidad de sostener los programas sociales y de salud más importantes” como también “el subsidio al gas envasado y afrontar el aumento del gas para generación de energía que representa unos 400 millones hasta fin de año, y ahora además nos quita directamente coparticipación al subir el mínimo no imponible de ganancias”.

El funcionario cuestionó finalmente que la administración de Mauricio Macri “en lugar de financiar las medidas pro consumo con recursos nacionales, lo hace con recursos de las provincias”.

La medida presidencial no cambia en nada a los trabajadores de la Provincia ya que se encuentran exentos de pagar el Impuesto a las Ganancias. En el 2018 el kirchnerismo y medios afines aseguraban que en este año los trabajadores fueguinos serían incluidos en ese impuesto, sin embargo nada de eso pasó.

Los cambios en Impuesto a las Ganancias

La suba del mínimo no imponible al Impuesto a las Ganancias establece que el piso del salario bruto será de 55.376 pesos mensuales para trabajadores solteros y 70.274 pesos mensuales para una familia tipo. Además, la AFIP reducirá el impuesto a las Ganancias en un 50 por ciento durante octubre y diciembre para los monotributistas.