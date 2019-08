El famoso actor Ewan McGregor vendrá a Ushuaia para realizar una travesía en moto

El actor y director de cine y televisión británico, Ewan McGregor, que encarnó al personaje en la segunda trilogía Star Wars, llegará en los próximos días a Ushuaia, para comenzar una travesía en moto eléctrica hasta Ecuador, como parte de las mini series Long Way Round y Long Way Down, según confirmó el diario La Nación.

McGregor se encuentra en Buenos Aires, junto al director y productor David Alexanian, con quien realizó las mini series Long Way Round y Long Way Down.

El actor es conocido por interpretar a Obi-Wan Kenobi en los tres primeros episodios de la saga de George Lucas, Star Wars. Además, interpretó Moulin Rouge (2001) y Abajo el amor (2003).

En el 2004, McGregor realizó un maratón motociclista pasando desde Londres hasta Nueva York a través de Europa, Ucrania, Rusia, Kazajistán, Mongolia, Siberia y Canadá. Ese viaje fue reflejado en su libro éxito de ventas Long Way Round y en una serie de televisión con el mismo título.

Ahora volverá a repetir un viaje, pero esta vez lo hará en una motocicleta eléctrica.