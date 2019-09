Educación dio a conocer el cronograma para inscribir alumnos fueguinos para el ciclo 2020

El secretario de Educación de la Provincia, Pablo Gattamora, repasó hoy el cronograma para inscribir al sistema educativo público a alumnos fueguinos para el ciclo 2020, teniendo en cuenta las instancias de inscripción que ya se realizaron.

En Radio Nacional Ushuaia, el funcionario explicó que “el cronograma empezó la semana pasada con el nivel secundario donde se hizo la primera preinscripción para el 23 de agosto y el sábado pasado 31 de agosto se hizo el sorteo en cada una de las instituciones. Ahora hay una segunda etapa del 5 y 6 de diciembre y el sorteo el 11 de diciembre en donde culminaríamos el nivel secundario, que termina en febrero, cuando terminan las mesas de exámenes, se ubican a los estudiantes”.

En el caso del nivel secundario, “siempre y todos los años tenemos garantizado y nosotros en estos tres años de gestión abrimos instituciones educativas y está controlado”.

En el nivel inicial y primario, la inscripción “comenzó el 2 y 3 de agosto, los 4, 5 y 6 de septiembre son las inscripciones generales y el primer sorteo es el 28 de septiembre”.

Gattamora indicó que, en el caso de no conseguir vacante en una escuela cercana, “los padres eligen y hay papás que les toca y otros que no, por ejemplo, en la escuela 22 no me toca y tengo una segunda instancia que es el 15 y 16 de octubre donde hay otra preinscripción donde solo entran las instituciones educativas con vacantes y las instituciones que no tienen, no entran en ese llamado”.

“El 19 de octubre para sala de 4 y primer grado tienen que tener su vacante asegurada y saber qué instituciones les toca”, señaló, además.

Por otro lado, el Secretario aclaró que la salita de 3, “le toca a la gestión entrante y dejaremos todo listo para que comiencen en marzo y abril, que están habilitadas según al remanente de 4 y 5”.