La crisis nacional golpea la economía de la Municipalidad 

La grave situación de la economía a nivel nacional, no escapa a la Municipalidad de Ushuaia que debió suspender los llamados a licitaciones para la obra pública, y que recurrirá al Concejo Deliberante para pedir partida presupuestaria para gastos corrientes y salarios de los empleados públicos. En el medio, los gremios municipales llevan adelante un reclamo por aumento salariales.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad, Oscar Souto, explicó esta mañana en Radio Nacional Ushuaia que "tenemos un fin de año absolutamente complejo y así como otros años acudimos al Concejo para pedir partidas para obras, ahora vamos a ir para gastos corrientes. En estos días, no hay licitaciones en curso cuando a esta altura del año pasado teníamos varias licitaciones de obras en curso y preparando el mes de octubre para las obras. Ahora tenemos varios proyectos, pero no sabemos si estamos en condiciones y si las empresas nos cotizan a tal costo".

Respecto al reclamo salarial de los sindicatos, el funcionario aseguró que "no estamos en condiciones de afrontar" el incremento y que "la semana pasada fuimos claros respecto a las dificultades que tienen las provincias y municipios para afrontar el fin de año dada la situación compleja que estamos atravesando, sumado al aumento del dólar que trajo aumento en el costo de vida e insumos".

"Entendemos el reclamo de los trabajadores, que quedaron desfasados en estos últimos tres años y medio, es claro, pero también es cierto que lo que pasa en los bolsillos de los trabajadores pasan por los bolsillos de la Municipalidad", dijo Souto, que por estas horas afina el lápiz para afrontar los gastos "del funcionamiento del Municipio y los pagos de los salarios".

En ese sentido, el Jefe de Gabinete manifestó que "no creo que se llegue a no pagar los sueldos, pero la situación es compleja en la Provincia y en los tres municipios", no obstante, se mostró abierto a encuentros con los gremios.

"No tenemos problemas en reunirnos, pero es muy difícil que cambie para mejor la situación económica de la Argentina, y desde lunes pasado a este pasó lo del default selectivo para que se utilicen los bonos defaulteados para el pago de aportes y contribuciones, lo que significa que para la caja de jubilaciones a nivel nacional ingresen menos recursos y ahí se tiene que recurrir al fondo de sustentabilidad o recursos de partidas nacionales y esto va a caer sobre las provincias y municipios", analizó.

"Todos los días tenemos una mala noticia sobre la economía y lo que se trata es llegar a fin de año con el cambio de gobierno", observó en la emisora.