Pino sobre los dólares: “No tengo nada que ocultar, y me voy a presentar en la Justicia”

El presidente del Concejo de Ushuaia, Juan Carlos Pino, se refirió este miércoles en sesión ordinaria a la gran polémica al conocerse los 65 mil dólares que tiene en su cuenta bancaria, y cuyo caso llegó a los medios nacionales.

El edil aseguró que pidió "al Banco de Tierra del Fuego un resumen del 2015, donde está todo el movimiento de cuenta sueldo y caja de ahorro. En esa caja no solamente se debitan los gastos que yo tengo, y los voy a poner a disposición de la comunidad, de la justicia y de todos aquellos que quieran tener la documentación, a efecto de que estas cosas que se dicen a desconocimiento, muchas veces tienen que ver” con cuestiones políticas.

“No tengo nada que ocultar respecto a todo lo que tenga que ver con movimientos bancarios”, aseveró.

En tanto, el justicialista remarcó que su resumen bancario “está a disposición de la justicia, de los concejales y lo vamos a publicitar para que todos se saquen las dudas”.

“Normalmente cuando pasa esto, no es que desprestigian a un concejal, sino a una institución, no soy uno más del montón, soy el presidente del Concejo Deliberante y por ese motivo tengo que dar explicaciones necesarias. Desde el primer día estuve a disposición para los medios y aquellos que quieran saber la realidad, con esto se debita en mi caja de ahorro, el tema de dólares y mis movimientos, y además la declaración jurada que siempre he llevado adelante cumpliendo las normas municipales”, declaró el edil.

En ese sentido, Pino insistió en no tener “ningún tipo de problema en poner y exponer a la comunidad” toda la documentación porque “no tengo nada que ocultar, y como me paso a mi le hubiera pasado a otro”.

Respecto al origen de la millonaria cifra, el concejal precisó que “son de un ahorro pasado a dólares, pero nadie sabía que la Argentina iba a terminar de esta forma con un dólar de 60 pesos. Si uno compara valores, que por esos destinos uno fue beneficiado”.

Finalmente, el presidente del Concejo informó que se presentará la semana próxima en la Justicia “para que se despeje toda duda”.