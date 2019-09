Alertan sobre fallas en autos que pueden afectar la salud y la seguridad

Desde la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor se emitió un alerta para los propietarios de los rodados Mitsubishi Outlander y Honda Civic, CR-V, Fit y Stream, ya que algunos vehículos de estos modelos presentan defectos que pueden afectar la salud y seguridad de los consumidores.

Mitsubishi Motors y Honda Motor

►Falla en 30 unidades Mitsubishi Outlander.

► En los vehículos Mitsubishi Outlander fabricados en 2016, orden de chasis (no secuencial) desde 7WGZ800681 hasta 7WGZ800743 y desde 8WGZ800785 hasta 8WGZ800860, se detectó que el mecanismo de bloqueo del pestillo de las puertas delanteras y traseras del lado derecho puede no funcionar correctamente cuando la temperatura se eleva, debido a una precisión insuficiente de la pieza causada por un proceso de fabricación inadecuada de la misma. En consecuencia, es posible que la puerta no quede bloqueada de forma segura, lo que podría provocar su apertura mientras se conduce.

Qué deben hacer los propietarios de estos modelos:

Quienes posean estas unidades pueden programar un turno con un Concesionario y/o Service Oficial de la Red Mitsubishi (0810-999-2276 o [email protected]) para realizar un diagnóstico y, en caso de ser necesario, cambiar gratuitamente la pieza defectuosa.

Falla en 728 unidades Honda Civic, CR-V, Fit y Stream

► En lo vehículos Honda Civic (año/modelo 2001-2006), CR-V (2004-2006), Fit (2004-2008) y Stream (2001) se detectó un fallo en el proveedor de las piezas, lo cual produciría que, ante una colisión frontal de intensidad moderada o severa- situación en la que se espera el accionamiento de los airbags-, pueda producirse la ruptura del contenedor del inflador. En casos aislados, esto generaría la proyección de fragmentos metálicos en el interior del vehículo.

Qué deben hacer los propietarios de estos modelos:

Quienes posean estas unidades deben concurrir a un concesionario oficial para la verificación gratuita del vehículo. Servicio de Atención al Cliente: 0800-1221-46632 (lunes a viernes de 9 a 13 hs y de 14 a 17 hs) o [email protected]

Consultas y reclamos de Defensa del Consumidor Argentina:

Línea gratuita de orientación al consumidor: 0800-666-1518, de lunes a viernes de 9 a 18 hs.

Defensa del Consumidor: https://www.argentina.gob.ar/iniciar-un-reclamo-ante-defensa-del-consumidor

Twitter: @DNDConsumidor

Facebook: Defensa del Consumidor Argentina