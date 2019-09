Temari: "Roma se dedica a pasear y gastar a expensas de los argentinos"

El dirigente del GEN lo tildó de no tener "moral" y ser "irresponsable" por los viajes por todo el mundo que realiza el diputado del PRO, en medio de una crisis económica.

El líder del partido GEN en Tierra del Fuego y candidato a diputado nacional por Consenso Federal, Fernando Temari, cuestionó al diputado nacional del PRO, Gastón Roma, por sus viajes alrededor del mundo, el último conocido por un torneo de rugby.

"En un contexto de crisis económica y social, caracterizado por la disparada inflacionaria e incrementos en los niveles de pobreza que no se registraban desde la crisis de 2001, demuestra a todos los argentinos y principalmente a los fueguinos la falta de moral de sus representantes y su irresponsabilidad en el ejercicio de sus deberes", disparó Temari.

El líder de Generación para un Encuentro Nacional (GEN) agregó que "es inconcebible que no registre la dramática situación que se vive en el país y no esté trabajando en pos de morigerarla. En cambio, se dedica a pasear y gastar a expensas de los argentinos, porque este viaje lo pagamos todos. Elegir a este tipo de personajes para ejercer cargos públicos nos condena al atraso y la miseria; esto tiene que saberse porque no puede volver a ocurrir. Nos merecemos ser representados por gente honesta y comprometida, que viva la realidad del común de la gente y se esfuerce por encontrar soluciones a los problemas que nos aquejan".

Asimismo, ejemplificó que "Así, mientras vos vas a los supermercados y si sos estatal en el mejor de los casos tenes que aguantar todo el mes con 30 mil pesos (porque hoy no hay otro verbo que se ajuste mejor que aguantar) le estás pagando dos sueldos tuyos además del sueldo que cobra por supuestamente trabajar, solamente para costear el pasaje y sin contar la estadía: los más de 60 mil pesos que cuesta el pasaje representan ingreso por el plan red sol de 150 personas".

Por último, Temari sostuvo que "El diputado podría haber comprado 600 kg de pan para algún comedor. Lo que quiero representar con estos ejemplos es que mientras la inmensa mayoría de los argentinos estamos viviendo con lo justo en el mejor de los casos, quienes tendrían que estar trabajando para solucionarlo están haciendo turismo".