Souto confirmó el alejamiento de Teresa Fernández en Hábitat

El secretario de Gobierno dijo que la funcionaria no ocupará más el cargo de la secretaría que se encarga de la tierra fiscal y la demanda fiscal. Además, adelantó que habrá cambios en otras áreas en la “segunda etapa de mandato del Intendente”.

El secretario de gobierno de la Municipalidad, Oscar Souto, confirmó este jueves en Radio Nacional Ushuaia que la secretaria de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, Teresa Fernández, dejará de ocupar el cargo por decisión del intendente Walter Vuoto, y no descartó que hayan más cambios en todas las áreas municipales.

“Efectivamente están empezando a ocurrir algunos cambios en distintas secretarías; son dos las que en estas últimas dos semana han producidos cambios por parte del Intendente como el Instituto Municipal de Deportes y la Secretaria de Hábitat de la Municipalidad”, dijo el funcionario.

Souto recordó que “del equipo original quedan como secretarios Damián de Marco en Medio Ambiente y Avila en la Secretaría de la Mujer”, y al hablar de los funcionarios que han pasado “han habidos cambios por distintas circunstancias, cuestiones políticas y administración, como seguramente en el segundo mandato también van haber cambios”.

“Algunos cambios son obligatorios como el de Victoria Vuoto, Laura Avila, y Gabriel de la Vega, donde también se analiza cambios en otras áreas para encarar la nueva gestión, en el medio de la situación compleja como la que estamos viviendo”, manifestó.

En tanto, Souto pidió que esta situación no sea de asombro porque “los cambios se deben a distintas necesidades” y en este caso los cambios puntuales serán en el Instituto Municipal de Deportes y Hábitat.

“También es posible cambios en mi cargo, porque los viejitos debemos darle lugar a los más jóvenes. No me gusta vaticinar cosas que no esta confirmado por el propio intendente y sería irrespetuoso, pero siempre estamos todos a disposición del Intendente”, dijo Souto.