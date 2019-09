Gastón Natale: "Cometo errores, como cualquier persona, pido disculpas públicamente"

El ahora ex director de Vialidad Provincial utilizó sus redes sociales para referirse al episodio que lo tuvo como protagonista.

El ahora ex director de la Dirección de Vialidad Provincial, Gastón Natale, utilizó sus redes sociales para pedir disculpas públicamente por el choque en estado de ebriedad que protagonizó este domingo, en Río Grande, y con una camioneta del organismo.

"He decidido dar un paso al costado por el episodio de publico conocimiento ocurrido este último fin de semana.

He puesto mi renuncia a disposición de la gobernadora", dijo Natale, "Con respecto a Vialidad Provincial hemos logrado una excelente gestión con una inversión histórica en menos de 4 años y muchísimos logros que ya todos saben", agregó.

En cuanto al incidente vial, el ex funcionario dijo que "como ser humano no soy perfecto, cometo errores, como cualquier persona, pido disculpas públicamente y decirles que como hombre de palabra y de códigos que soy voy hacerme cargos de todos mis actos y reparar los daños que he producido".

"Les mando un abrazo grande y hasta todos los momentos", concluye el posteo.