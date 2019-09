Privados recibirán el pago de 5000 pesos 

El Gobierno nacional, las cámaras empresariales y la CGT acordaron este lunes el pago de $5 mil pesos a trabajadores del sector privado, el cual será no remunerativo y será a cuenta de las próximas revisiones paritarias.

El acuerdo se logró luego de un encuentro entre el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) aclararon que no será un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria. "Desde CAME se pidió que dicho pago se ejecute en al menos 5 cuotas" indicaron desde la organización.

La modalidad del pago se definirá en las próximas horas ya que podría ser en cuotas o en un pago, dependiendo la situación económica de cada sector y empresa.