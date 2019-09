Cruce entre el Gobierno provincial y la Cámara de la Construcción

El presidente de la Cámara de la Construcción, Gonzalo Yanzi, salió este lunes a cuestionar las demoras que hay en los pagos de hasta 90 días por obras públicas y el ministro de Obras y Servicios Públicos, Luis Vázquez, salió a responder que el atraso de los fondos son nacionales, pero que realiza la Provincia.

En Radio Nacional Ushuaia, Yanzi había apuntado a que "en este momento tenemos demoras de obras entre 30, 40 y 90 días de atraso en los pagos de los básicos que además tienen entre 30 a 45 días para su pago" y que las empresas realizan las obras "con un anticipo financiero", pero pierden paridad.

"Desde el día cero desde que se hace la inversión, pasaron 30 días, certifiqué, me van a pagar 45 y ahí hay un atraso de 30 días, estamos a más de 90 días. Hay una adecuación que se aplica, pero no se resuelve, porque no hay fondo, no hay plata", aseguró y descartó que los constructores comiencen a hacer facturas con intereses.

Por su parte, Vázquez aseveró que desde el gobierno provincial “se tomará en cuenta cualquier propuesta que presente la Cámara de la Construcción” ya que la idea es “trabajar en conjunto para que las obras se concreten”.

El ministro aclaró que lo que está sucediendo con las obras financiadas por el Fondo Federal de Infraestructura Regional (FFIR) y el atraso en el envío de los fondos que son nacionales y “no es lo general de todas las obras de la provincia”.

“Los fondos que envía el FFIR tienen dos particularidades” explicó Vázquez. “Primero, esos fondos son un préstamo que se le otorga a la provincia y la provincia asume la responsabilidad de llevar adelante las obras. En el caso de que la llegada de estos fondos tuvieran atrasos, como viene sucediendo permanentemente, desde la provincia se hace la certificación y se adelantan los fondos para que no se frenen las obras”.

“Cuando dicen que hay faltante de fondos, en este caso no es real” aseguró el funcionario, toda vez que “las obras nacionales, las del FFIR, del Fideicomiso Austral y algunas del PROMEBA, siempre que hubo un atraso, la provincia adelantó los fondos”.

En tal sentido, el ministro recordó que “la ley de bonos dice que en caso de que la fuente de financiamiento nacional o de otro tipo deje de asistir, la provincia puede adelantar fondos en función de que la obra no se detenga y resguardar los puestos de trabajo. Y es lo que se está haciendo”.

Respecto a las redeterminaciones de precios de las obras, señaló que “el FFIR no garantiza el 100 por 100 de esas redeterminaciones. Por eso es que también previmos en la ley, que la provincia pueda garantizar el pago de las redeterminaciones”.

El ministro dejó en claro también que para el gobierno “la mejor solución no es el achatamiento” del ritmo de ejecución de las obras, porque “ese achatamiento significa despidos encubiertos. Y si hemos hecho un sacrificio todos estos años para defender el trabajo fueguino, lo vamos a seguir haciendo” afirmó.