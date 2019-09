Perachia: “Es una meningitis por un virus y no es contagioso”

El secretario de Salud de la Provincia, Pablo Perachia, descartó este martes que el caso de la mujer de Tolhuin con meningitis “sea contagioso” y pidió “estar tranquilos” luego de que padres retiraran a sus hijos del establecimiento educativo de esa ciudad, donde la mujer cumple funciones de limpieza.

El funcionario aclaró en FM Aire Libre de Río Grande que el cuadro de la mujer es “una meningitis por un virus y no es contagioso, y no hay que tomar ninguna medida extraordinaria”, aunque “sí la señora tiene que ser tratada con un tratamiento correspondiente, pero es con la paciente y no con el resto”.

El doctor remarcó que, si bien “hay un caso de meningitis”, desde el Ministerio de Salud “llevamos la tranquilidad a la población y en este aspecto tienen que estar tranquilos. Es un cuadro que tiene su tiempo de evolución, pero lo importante de esto que no es contagioso para el resto de la población”.

En cuanto al tratamiento de la paciente, Perachia aseguró que su recuperación llevará tiempo”, no obstante “lo más importante en difundir a la población es que tiene que tener tranquilidad y que lleve a los chicos a la escuela”.