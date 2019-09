La CGT rechaza catalogar como "un bono" los 5 mil pesos para privados

El dirigente de la CGT, Héctor Daer, descartó este martes catalogar como “un bono” los 5 mil pesos para trabajadores del sector privado, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno y empresarios, y aseguró que se trata de “una recomposición salarial”.

"Hay que sacarle el rótulo de bono. Es una recomposición salarial. Se dispone de una suma de 5 mil pesos no remunerativos, que se pueden pagar en plazos de acuerdo con las dificultades de los sectores”, dijo el gremialista.

En ese sentido, sostuvo que “hay empresas que lo pueden abonar fácilmente, pero las pymes tienen muchísimas dificultades”.

La aclaración de Daer coincide con la informada por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) quienes informaron que el acuerdo alcanzado no es un bono, sino un aporte obligatorio de 5 mil pesos de recomposición salarial no remunerativo, en cuotas y a cuenta de paritaria.