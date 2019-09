Censura en Río Grande: Le levantaron el programa tras entrevistar a Fabiana Ríos

El periodista de Río Grande, Armando Cabral, fue censurado y despedido dela Radio Comunitaria La Red, a cargo del SUTEF de esa ciudad, luego de mantener una entrevista con la ex gobernadora, Fabiana Ríos, en su programa “Nuestras Voces”.

Desde el Partido Social Patagónico (PSP) salieron a repudiar la decisión de la dirección de la emisora radical quienes reprodujeron la respuesta por parte de los directivos a la hora de despedir y levantar el programa del comunicador. "Sus voceros han indicado que tal decisión respondió a que 'Ríos es su límite porque exoneró a compañeros'; como si tal explicación alcanzara para justificar la censura ejercida contra un trabajador de prensa, violando los derechos a la libertad de trabajo y la libertad de expresión", expresaron.

Desde el PSP se recordó que fue la ex mandataria quien exoneró de la administración pública, a los violentos que provocaron destrozos en la toma de Casa de Gobierno en el 2013, junto con sindicalistas del gremio de Camioneros de Tierra del Fuego, hecho que causó un repudio generalizado de la sociedad fueguina, que vive en un territorio pacifico. "Ríos exoneró compañeros, dicen… efectivamente, lo hizo en cumplimiento de sus obligaciones legales y en relación a las acciones administrativas y judiciales llevadas adelante luego de la toma de Casa de Gobierno en mayo de 2013", indicaron.

"La exoneración de 17 agentes del Estado sumariados por la comisión de delitos comunes (daño, resistencia a la autoridad, etc.), fue firmada por nuestra compañera y actual Secretaria General Fabiana Ríos a cargo entonces del Ejecutivo Provincial", agregaron.

En tanto, desde el PSP se retomaron al año 2010 cuando las acciones de los sindicalistas fueron "hacia la hija de Fabiana Ríos, entonces menor de edad, instalando carpas y baños químicos en su domicilio particular de la ciudad de Río Grande. Victoria era alumna de ellos, en el Centro Polivalente de Arte y debió instar una acción judicial de protección de personas para volver a su casa, luego de una semana de violación de su domicilio".

Respecto a la censura contra Cabral, señalaron que "la decisión que tomó la entidad sindical no es ajustada a ninguna norma legal, no estaban obligados a hacerlo. Quisieron hacerlo. Decidieron censurar a un periodista porque una de sus invitadas es una persona cuya opinión no comparten, eso no es acorde a ninguna norma legal, al contrario, vulnera varios y sustanciales derechos".

"Es muy difícil construir convivencia si no somos capaces de respetar lo que todos hemos aceptado como piso común de sociedad. Confiamos en que la distancia temporal y los hechos comprobables puedan echar luz sobre la situación y nos solidarizamos con Armando Cabral quien ha resultado perjudicado en el ejercicio de su profesión", manifestaron.

Por su parte el periodista dijo a FM Del Pueblo, que “no alcanzamos a salir del estudio que nos dijeron que la relación había llegado hasta ahí. Nunca me había pasado que por un invitado que ni siquiera está en funciones, ni tampoco hablamos de algo que tenga que ver con el gremio o sobre su candidatura”.

En declaraciones reproducidas por el diario Tiempo Fueguino, Cabral reprochó que "en vez de decírselo a Fabiana, que estaba ahí, decidieron levantar el programa, como si Fabiana no fuera a salir por otras radios. Trasladar esa bronca hacia un medio de comunicación es peligroso porque no sabes que podés preguntar o a quien no podés sacar al aire”.

“Jamás se me ocurrió pensar en que podía tomar esta decisión. Me desconcertó y sobre todo me decepcionó. Porque es una radio comunitaria que defiende los derechos de los trabajadores y rajan a los trabajadores. Inclusive dijeron al aire que el problema no era conmigo, sino con Fabiana, pero al que dejaron sin laburo es a mí”, se lamentó el comunicador.