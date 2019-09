Construyeron un comedor solidario en la Margen Sur y se lo usurparon 

El comedor abrió sus puertas para ayudar a una familia que hacia 3 meses había llegado a Río Grande, sin embargo se aprovecharon de la bondad y ahora no quieren irse del comedor.

Hace tres una familia llegó a Tierra del Fuego con lo puesto. Las manos solidarias del comedor “Campanita” de la Margen Sur de Río Grande, decidieron extenderlas y prestarles las instalaciones, hasta tanto consigan un lugar. Sin embargo, la solidaridad se convirtió en un abuso, y ahora no quieren dejar el comedor construido para dar de comer a familias necesitadas.

“Lo levantamos con mucho esfuerzo y la colaboración de un grupo de vecinos; nos llevó dos años construirlo parte por parte y hoy que necesitamos ponerlo al servicio de las familias más vulnerables, no lo podemos hacer”, dijo el periodista riograndense y quien impulsó la puesta del comedor, Agustín Arcenegui.

El comunicador contó que le prestó el lugar a una familia que había llegado del norte: “Se trata de Mariana Moreira, quien tiene a su pareja y un nene. Ellos hace tres meses que están en la Isla y al estar en una situación muy vulnerable, les prestamos el predio por un tiempo, pero ahora que necesitamos reabrirlo, no se quieren ir y no podemos cumplir nuestra función de comedor”, explicó.

Arcenegui lamentó “fueron dos años de trabajo para construir nuestro comedor ‘Campanita’; hoy con mucha bronca nos encontramos que nos usurparon el lugar, muchas veces les ofrecimos el lugar a los distintos sectores políticos para crear un ámbito de participación para poder seguir conteniendo a los chicos y lamentablemente no les importó”.

Agregó que “hay sectores que siguen promoviendo este tipo de práctica para quedarse con el esfuerzo y sacrificio de otros mientras los que tienen que velar para que esto no suceda siguen de campaña y la justicia tiene su tiempo”.

El periodista aseguró que “hoy empieza otra lucha no será la primera ni la última. Esas instalaciones la levanté con mi esfuerzo y sacrificio, con gente que confío en mí. Era un espacio para los chicos, no para mí ni para mis hijos -aclaró- y todos saben bien cómo trabajamos en ese lugar; todos tienen sus tiempos los chicos no y yo tampoco”.

Finalmente reveló que ya hizo la denuncia correspondiente. “Vamos a recuperar lo que nos pertenece”.