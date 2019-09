Comedor usurpado: “Los chicos no tienen tiempo para esperar una taza de leche”

El periodista riograndense y quien impulsó la puesta del comedor usurpado en la Margen Sur, Agustín Arcenegui, reclamó a la Justicia actuar rápidamente contra la familia que usurpó las instalaciones del lugar y advirtió que en el caso de continuar con la toma del lugar lo hará por sus propios medios.

En diálogo con Ushuaia 24, el titular de FM Líder de esa ciudad, contó que “hace 11 años nació el trabajo social junto con mi mujer, cuando decidimos hacer un comedor, brindando matecocido para los chicos” y con el tiempo “comenzamos a edificar el lugar con mis hijos, que me dieron un mano”.

El trabajo de tanto esfuerzo se vio perjudicado cuando “hace 4 años nos usurparon la cocina y los baños y ahora nos usurparon el salón, que es de 12x10 donde hay pisos de mosaicos, que pusimos para dar un salto de calidad y para hacer un emprendimiento tipo cooperativa para dar trabajo a la gente”, hechos que también se vieron frustrado cuando sufrieron el robo en las instalaciones en dos oportunidades. “Cuando comenzamos iban 40 chicos y hemos llegado a 100 personas”, señaló Arcenegui.

Ahora, el comedor se encuentra totalmente usurpado por una familia, a la cual se le había prestado parte del lugar, ya que recientemente habían llegado del norte del país y se encontraban en situación de calle: “El comedor sin ningún interés personal, pero hoy nos encontramos con que no podemos sacar a la gente del lugar, y ellos dicen que eso no pertenece a nadie, que no tiene dueño, y cuando vino la policía me pidió que me vaya, siendo que soy el dueño, y los que estaban adentro quedaron con todos los servicios y la luz que pago yo, porque está a nombre de la fundación que me apoya”.

Para el periodista, “hay sectores que promueven la usurpación y dicen esto no es de nadie, la gente del barrio sabe que eso era de Agustín. Puse todo el esfuerzo, dinero y trabajo y hoy me encuentro en esta lucha" y aseveró que "los chicos no tienen tiempo para esperar una taza de leche”.

Respecto del terreno del comedor, Arcenegui contó que era “un antiguo cementerio de viejos pobladores, que se encontraba abandonado y lleno de pasto. Nosotros llegamos al lugar y pintamos las tumbas, hicimos alambrado y un trabajo social terrible”.

Finalmente, el impulsor del comedor solidario aseguró que esperará “15 días sino va a ser peor esto” porque “me siento mal defraudado, estoy harto y muy cansado de esto”.



El comedor construido por manos solidarias