Estabillo no quiere que le sigan congelando su jubilación y desde el Gobierno le respondieron 

El ex gobernador mopofista se quejó del congelamiento de su jubilación, actualmente en más de 100 mil pesos, y quiere que se le devuelva el monto desde el decreto de Bertone. Gorbacz dijo que ser austero con los recursos del Estado "en la política no está bien visto".

El gobernador de la Provincia, José Arturo Estabillo, recordado por la muerte del primer trabajador desde la vuelta a la democracia (Víctor Choque) y en mano de una represión policial, se presentó en la Justicia para pedir que no se le siga congelando su jubilación como ex mandatario ($110.241,56 pesos actualmente), y reclamó la suma desde el congelamiento más intereses.

El mopofista presentó una demanda contra la Caja de Previsión Social para pedir que le devuelvan el dinero congelado desde fines de 2017, pedido que fue avalado por los jueces del Superior Tribunal de Justicia.

El ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz, salió a responderle asegurando que con esa demanda "se puede hacer un análisis jurídico y otro análisis político, que son totalmente distintos".

"A Bertone le ha tocado gobernar durante 4 años de malas políticas nacionales con inflación y recesión, que es la peor combinación que puede haber, y frente a esa situación ella decidió que el mayor esfuerzo lo debían hacer ella y sus funcionarios" sostuvo.

Estabillo apunta al Decreto 3705/17, la gobernadora Rosana Bertone dispuso la no percepción de los incrementos salariales que correspondan por aplicación de la ley provincial 885, que consiste en fijar su sueldo en un 5% sobre la suma que surge de promediar lo que ganan el intendente de Río Grande y el intendente de Ushuaia. Eso trajo como consecuencia la no actualización de las jubilaciones correspondientes a quienes ejercieron el cargo de gobernador y ex funcionarios políticos provinciales.

"Hoy la gobernadora cobra un 43% menos de lo que debería cobrar por ley y todos sus funcionarios están atados a eso" afirmó Gorbacz y agregó que "Bertone ha sido austera y eso en la política no está bien visto, porque algunos miran más su propio interés que el del conjunto de la sociedad".

Según el listado de haberes previsionales de agosto de 2019, Estabillo percibió $110.241,56 pesos, mientras que en enero de este año su jubilación estaba en $89.627,29 pesos. El mismo monto percibe el ex gobernador justicialista, Carlos Manfredotti, en $110.241,56 pesos.