Álvarez descartó aumentos salariales para los empleados públicos fueguinos

El Ministro de Gobierno dijo que "no hemos tenido mejoras en los recursos" nacionales y los provenientes de impuestos, por lo que no habrá discusión salarial.

El Ministro de Gobierno José Luis Álvarez descartó hoy que se convoque a paritarias con los sindicatos para evaluar la posibilidad de un incremento salarial en la administración pública.

En diálogo con Radio Nacional Ushuaia, el funcionario dijo que “no se avizora en este momento recursos que permitan afrontar una discusión y la puja y tensión que generan los sindicatos en cuanto a los porcentajes solicitados”.

“Entendemos que con la inflación y con la disparada del dólar después de las PASO, que se remarcaron los precios, no hemos tenido mejoras en los recursos que nos permitan en este momento hacer una reapertura de discusión y no quiere decir que no estemos viendo monitoreando y ver qué situación resolver”, aclaró.

“Hay una situación de muchísima complejidad, antes de las retenciones de los fondos y ahora no mejora la situación de los recursos y todo lo contrario; cae la retención provincial por la caída de comercios, desempleo y crecimiento de índices de pobreza”, manifestó además.

Por otro lado, Álvarez se mostró conforme con el fallo de la Corte Suprema de Justicia para devolver los fondos coparticipables a las provincias, luego del quite de IVA a los alimentos. “Vimos con buenos ojos el fallo e la Corte para recuperar esos fondos porque no vemos que se recuperen pronto”, señaló.

En ese sentido, dijo que desde el Gobierno tienen una “idea original” donde evaluaron la retracción que generaron la falta de esos fondos, con sus respectivos descuentos, que se plasmarán en reclamo para que se devuelva cada porcentaje.