Tecni Austral responde a las quejas y asegura que en el 2018 se renovaron todas las unidades

La empresa de transporte de pasajeros Tecni Austral descartó este martes que las unidades antiguas de más de 30 años sigan en funcionamiento, ya que en el 2018 se renovó la flota de colectivos de larga distancia.

En el programa “En Ángel de la Radio” de FM Espectáculo, la encargada de la empresa respondió que “el día de 16 de septiembre llamaron para hacer unas quejas y me causa extrañeza porque los buses que usamos no son los viejos de 30 años, porque en julio del año pasado renovamos la flota y esos buses están fuera de servicio” y aclaró que los mismos cuentan con las correspondientes cubiertas, la habilitación de RTO y otras normas para poder circular.

Por otro lado, la representante de Tecni Austral descartó que el servicio se siga brindando desde la 5 de la mañana “porque desde el año pasado salimos a las 7 desde Ushuaia y el horario de las 5 no está habilitado”

Respecto a las quejas de los baños, la encargada dijo que hay un solo bus con un baño en el primer piso “y no es un inconveniente porque hay buses de doble pisos y están habilitados. Las otras unidades no tienen baño con escalera”.

Para la responsable del servicio, las quejas de los usuarios en medios radiales y portales de noticias perjudicaron a Tecni Austral “porque hemos tenido otras empresas que querían contratar el servicio, y a raíz de las quejas dicen que esperan no tener los buses viejos, cuando no es así ya que esos no están operativos; ahora tienen semicama y tenemos un valor igual que otras empresas”.

En ese sentido, insistió en que “los buses tienen una flota renovada y cuentan con aire acondicionado, calefacción, algunos con televisores. Ahora para la temporada la idea es implementar vehículos 0KM”.