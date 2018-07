Hay preocupación en el turismo por la paralización de obras en el muelle del puerto

Una profunda preocupación se vive en el sector del turismo luego de darse a conocerse la paralización de las obras de ampliación en el puerto de Ushuaia, la cual ejecuta el Gobierno nacional a través de una empresa privada.

La empresa, que debía continuar con las obras durante este año y terminarlas para fin de año, se encuentra paralizada, pese a que cuenta con un millonario anticipo de fondos nacionales. Esta situación deberá resolver urgentemente el Gobierno nacional, ya que la provincia solo aporta los datos técnicos y estudios que ya se hicieron.

El secretario de turismo de la Municipalidad, José Recchia, se refirió este jueves a lo ocurrido diciendo que “un turista menos que viene a la ciudad es un derrame menos, en el consumo, del hablar bien de la ciudad y los servicios. Son muchos años de poner la estantería en orden, con mucho esfuerzo de la provincia, municipio y empresas y cuando se dan estas situaciones para el esfuerzo del turismo no desalienta, pero si preocupa porque hay un gran sacrificio”.

Por otro lado, el funcionario alertó que a las demoradas obras se suman la falta de capacidad de carga de los vuelos hacia Ushuaia, una situación que se deberá dirimir en los próximos días con los directivos de Aerolíneas Argentinas. “Están viniendo aviones embraer y sabemos que el peor invierno es el embraer que tiene poca carga; un esquiador o un equipo olímpico trae por lo menos cinco o seis tablas, y no puede esperar a viajar y que luego le digan que le enviarán los equipos en dos días”, advirtió.

En ese sentido, insistió en que “Aerolíneas nos sorprendió porque el embraer que es para vuelos cortos y no para Ushuaia. Seguramente ese consumo lo tiene un poco más de uno con 180 plazas. Somos autodependientes que es importante saberlo”.

En cuanto a la llegada de vuelos low cost, teniendo en cuenta que en este invierno se redujeron la llegada de aviones tantos comerciales como jets privados, Recchia observó que “al menos que aparezca algo extraordinario no van a venir porque son 3 horas y media de viaje y no nos pueden cargar en un colectivo; no es Córdoba, ni Buenos Aires”.

“Ahora como funcionario digo que ojalá puedan venir y operar como se dice. La realidad yo no se si van a venir, porque se requiere de una logística y tantas horas de vuelo que hay que tener una buena espalda, y las que están funcionando no sé si están preparadas hoy”, analizó en el programa Laberintos de Radio Provincia.