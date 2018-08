Vecinos irán a la Municipalidad ante la situación incierta de la urbanización San Martín

Los preadjudicatarios de la nueva urbanización para 2 mil personas pagan 7 mil pesos por mes y aseguran que no tendrán sus lotes para febrero del 2019.

Vecinos autoconvocados de la urbanización San Martín se presentarán este jueves en la Municipalidad para obtener respuestas ante la situación incierta de los lotes que fueron otorgados hace más de un año y medio y por el cual pagan 7 mil pesos por mes, más los gastos que tienen sobre los alquileres.

Esta mañana la preajudicataria de uno de los lotes fiscales, Romina Sieczkowski, explicó en Radio Nacional Ushuaia que los vecinos “estamos pagando el lote en cuotas hace un año y medio que es cuando nos hicieron la promesa de entregarnos el lote al siguiente año y no se cumplió”.

Frente a esto, “tomamos cartas en el asunto y nos pusimos averiguar la factibilidad de servicios de agua y cloacas y nos encontramos con que no hay proyecto, que en la Municipalidad si lo tienen, pero en la DPOSS no tienen nada aprobado con la Municipalidad, o sea que no tendríamos la factibilidad de servicios para febrero del 2019 que es cuando la Municipalidad se compromete a hacernos la entrega de lotes”.

En ese sentido anotó que “la Municipalidad hizo un proyecto de urbanización, el cual es muy lindo y bien hecho, pero el proyecto debe ir acompañando de factibilidad de servicios, financiamiento y articulaciones de varios entes. Ahora nos vemos paralizados por esta desarticulación de los entes”.

Respecto a la urbanización, Sieczkowski indicó que el barrio “se ubicará en la zona del autódromo, con 500 vecinos preajudicados y se proyecta para 2000 personas. Entonces desde la DPOSS lleva una infraestructura muy grande con cisternas e impulsores, y desde la Municipalidad no les dan el financiamiento y desde el Gobierno tampoco”.

Por otro lado, la referente de los vecinos cuestionó el valor de las cuotas que se pagan por terreno fiscal: “Son cuotas mensuales de 7 mil pesos y lo que nos preocupa que sabemos que los barrios altos están pagando el lote y lo están pagando a la mitad. No se está cumpliendo el factor de valor de tierra fiscal al día de hoy y nosotros que esperamos 15 y 20 años nos vemos castigados a pagar el valor del lote de aquel que fue e intrusó”.

Ante esto, “el jueves vamos a acércanos a la Municipalidad a que con nota nos respondan por escrito sobre la factibilidad de servicios, fecha de entrega de lotes”, porque “tuvimos varias reuniones con la municipalidad y en la última reunión nos dijeron que nos entregarían en febrero, y ahora la DPOSS nos ha dicho que no”.

La movilización será al mediodía en la Intendencia de Fadul y San Martín.