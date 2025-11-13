Sucedió entre las calles Esteban Loncharin y Cristina Alkan, cuando un vehículo Nissan March impactó contra el tráiler perteneciente a la unidad sanitaria móvil municipal.
Cinco personas asistidas tras un choque entre un camión y un colectivo en Ushuaia
El siniestro ocurrió en la Avenida Perito Moreno; pasajeros del transporte urbano fueron atendidos de manera preventiva.Policiales13/11/2025
Al menos cinco personas resultaron asistidas luego de que un camión y un colectivo de transporte público de la UISE chocaran este jueves en la Avenida Perito Moreno, a la altura del 1400, en Ushuaia.
En el siniestro, cuyas causas aún no fueron informadas, se vieron involucrados un camión Renault y la unidad 03 del transporte urbano de pasajeros. Bomberos y personal médico asistieron en el lugar a cinco pasajeros que presentaban diversas dolencias producto del impacto.
Desde la Policía Provincial señalaron que se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes para determinar las circunstancias del hecho.
En el lugar también intervino personal de la Comisaría Tercera de Ushuaia.
