Javier Milei vuelve a viajar y esta vez a España para apoyar candidatos de derecha

El presidente Javier Milei emprenderá este lunes por la noche un nuevo viaje al exterior con destino a España, donde participará de actividades partidarias y encuentros con referentes del bloque conservador en la antesala de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Se trata de la sexta visita del mandatario al país europeo en lo que va de su gestión, luego de su última escala el pasado 24 de junio de 2026. Además, el desplazamiento se concreta inmediatamente después de su regreso a Buenos Aires este viernes 16 de octubre, tras haber cumplido una estadía de 36 horas en Washington. Con esta nueva gira, Milei alcanza los 47 viajes internacionales desde que asumió el cargo.

La comitiva oficial —integrada por el canciller Pablo Quirno y el vocero presidencial Adrián Ravier— acompañará al jefe de Estado en un itinerario de poco más de un día en Madrid. Al igual que en sus visitas anteriores, la agenda no contempla audiencias de Estado ni encuentros con representantes del Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez.

Durante su permanencia, el Presidente disertará en la jornada Nueva Economía Forum, ofrecerá una conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos junto al economista Jesús Huerta de Soto y visitará la Fundación Disenso. Asimismo, mantendrá una reunión con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El retorno de la delegación está programado para el miércoles por la tarde, con arribo a la Argentina previsto para el jueves a primera hora.