El Gobierno declaró Secreto Militar la compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas

Presidente Milei en un tanque | Foto: Archivo

El Gobierno nacional declaró bajo la figura de Secreto Militar el proceso de compra de material y equipamiento destinado a las Fuerzas Armadas, amparándose en la normativa de Defensa Nacional y en el Decreto 9390 de 1963.

La medida fue formalizada este lunes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1205/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, con fecha de expedición del 16 de octubre.

Según fundamenta la norma, el Ministerio de Defensa identificó un trámite de adquisición cuyos detalles exige mantener bajo reserva, al señalar que la divulgación de las características del material "podría comprometer la seguridad nacional y los medios de defensa de la Nación".

Con esta declaración, el organismo contratante queda formalmente exceptuado de cumplir con las disposiciones vigentes sobre publicidad, difusión y acceso público a las actuaciones del expediente administrativo.

La resolución faculta a la Subsecretaría de Gestión Administrativa de la cartera de Defensa a instrumentar los actos contractuales correspondientes de forma reservada para efectivizar la operación.