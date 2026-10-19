Río Grande entregó equipamiento a productores avícolas para fortalecer la producción local de huevos

El Municipio de Río Grande entregó materiales y equipamiento a productores y productoras avícolas de la ciudad, en el marco del programa Fortalecimiento Productivo para la Soberanía Alimentaria, que lleva adelante junto a la empresa TotalEnergies.

La jornada fue encabezada por el intendente Martín Perez y contó con la participación del secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas; Ana Berbel, coordinadora de Programas de Apoyo al Desarrollo Local de TotalEnergies; Natacha Sandoval, en representación del INTA Río Grande; además de equipos técnicos, cooperativas, productores y referentes de asociaciones del sector.

Los kits fueron definidos de acuerdo con las necesidades y la etapa de desarrollo de cada unidad productiva. Incluyen elementos para mejorar la alimentación y la hidratación de las aves, facilitar la recolección y manipulación de huevos y fortalecer la infraestructura existente.

La propuesta apunta tanto a quienes están comenzando en la actividad como a los productores que necesitan profesionalizar sus procesos y consolidar sus canales comerciales.

Asistencia técnica y desarrollo del sector avícola

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, destacó el crecimiento de la actividad en Río Grande y la necesidad de acompañar a los emprendimientos en sus distintas etapas.

“El sector avícola viene teniendo un crecimiento muy importante en Río Grande. Nuestro desafío es acompañar al que recién comienza y, al mismo tiempo, generar herramientas para que quienes ya vienen creciendo puedan profesionalizarse, mejorar sus prácticas y consolidarse comercialmente”, sostuvo.

Armas explicó que el acompañamiento forma parte del trabajo que el Municipio desarrolla a través de RGA Avícola, con asistencia técnica y veterinaria, capacitaciones y seguimiento permanente desde la Dirección de Desarrollo Pecuario.

También se trabaja junto al INTA en el desarrollo del Sello Avícola Municipal, orientado a fortalecer las buenas prácticas, la trazabilidad, la calidad y la inocuidad de los huevos producidos localmente. A su vez, la Chacra Agroexperimental Municipal Germán Asencio funciona como espacio de experimentación y transferencia de herramientas al sector.

“Tenemos una enorme oportunidad de seguir aumentando la participación del huevo producido en Río Grande y sustituir progresivamente parte de lo que todavía debe ingresar desde el continente. Eso significa más trabajo local, más desarrollo económico y más soberanía alimentaria”, afirmó el funcionario.