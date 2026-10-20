Río Grande busca hacer obligatoria la castración de perros y gatos y aumentar severamente las multas por maltrato animal

El Ejecutivo Municipal de Río Grande presentó ante el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para establecer la castración obligatoria de perros y gatos y endurecer las sanciones por incumplimientos vinculados a la tenencia responsable de animales.

La propuesta contempla multas de entre 1.000 y 3.000 unidades punitorias ($5.325.000), según la gravedad de la infracción, e incorpora nuevas restricciones para las personas reincidentes. Entre las conductas alcanzadas se encuentran la presencia de perros sueltos en la vía pública, los animales mordedores, la falta de castración y el maltrato animal.

El secretario de Gestión Ciudadana, Gonzalo Ferro, sostuvo que la iniciativa busca consolidar una política pública vinculada al cuidado de las mascotas y la salud pública.

Uno de los principales puntos del proyecto establece la obligación de castrar a perros y gatos, salvo en aquellos casos en los que exista una contraindicación médico-veterinaria debidamente acreditada. La propuesta prevé un plazo para cumplir con el procedimiento y establece que quienes recurran a veterinarios particulares deberán presentar una certificación profesional y registrar la intervención ante el Municipio.

Según los fundamentos de la iniciativa, la medida apunta a controlar la natalidad de canes y felinos, prevenir el abandono y contribuir a reducir la cantidad de animales sueltos en las calles.

“Al momento de pensar en una ciudad mascotera, surge una doble responsabilidad: un Estado municipal que invierte y una ciudadanía que se compromete y cuida”, afirmó Ferro.

Multas de hasta más de 5 millones de pesos

El proyecto propone elevar el mínimo de las sanciones de 300 a 1.000 unidades punitorias, con un máximo de 3.000, de acuerdo con la gravedad de la infracción. El incremento alcanzaría las faltas relacionadas con perros sueltos, animales mordedores, falta de castración y maltrato animal.

Además, la iniciativa incorpora una restricción para quienes hayan acumulado tres o más multas por tenencia irresponsable durante los dos años anteriores: no podrán adoptar animales de compañía.

En relación con los animales abandonados o capturados en la vía pública, el proyecto establece que podrán permanecer alojados en dependencias municipales durante 72 horas. Durante ese período, sus dueños o responsables podrán retirarlos si cumplen con las obligaciones de identificación, registro y castración, además de afrontar los gastos generados por el alojamiento y mantenimiento.

La propuesta también contempla la posibilidad de que el Juzgado Municipal de Faltas exima del pago de la multa a quienes corrijan la conducta que originó la infracción dentro del plazo establecido. Como ejemplo, el texto señala que una persona sancionada por falta de castración podría acceder a ese beneficio si acredita haber realizado el procedimiento dentro de los cinco días previstos.

El Municipio prepara un nuevo edificio de Servicios Veterinarios

Ferro remarcó que la tenencia responsable requiere un compromiso compartido entre el Estado y los vecinos. “Quien decide sumar una mascota a su hogar tiene que asumir las responsabilidades que eso implica para que todos podamos convivir armónicamente”, expresó.

En paralelo, el Municipio informó que se encuentra en la etapa final de la obra del nuevo anexo de Servicios Veterinarios, ubicado en la zona sur de Río Grande, que será inaugurado próximamente.

El funcionario destacó la inversión municipal en profesionales veterinarios, castraciones gratuitas y nuevas instalaciones, y sostuvo que esos recursos deben tener como contrapartida una mayor responsabilidad por parte de quienes tienen animales a su cargo.

La iniciativa busca combinar prevención, control y sanción para reducir los problemas asociados a la tenencia irresponsable y fortalecer las políticas de cuidado y bienestar animal. Al tratarse de un proyecto presentado ante el Concejo Deliberante, las medidas propuestas deberán avanzar por el procedimiento legislativo correspondiente antes de entrar en vigencia.

*Unidad Punitoria (U.P.) utilizada para el cálculo de sanciones y multas de tránsito equivale al precio de un (1) litro de nafta súper de la red YPF.