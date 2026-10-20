El Gobierno postergó la marcha de los Fondos de Asistencia Laboral y duplicó el período de carencia a 12 meses

El Gobierno nacional oficializó este martes la postergación del inicio de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) y extendió de 6 a 12 meses el período de carencia requerido para atender desembolsos por extinciones contractuales.

La medida fue formalizada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1228/2026, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior, Diego Santilli, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Según explicita la norma, el aplazamiento al 1° de diciembre responde a pedidos formales presentados por las cámaras de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI), Fideicomisos (CAFIDAP) y Agentes de Bolsa (CADAB). Las entidades operativas argumentaron que el sector privado requería más tiempo para adecuar los sistemas informáticos y los procesos operativos del mercado de capitales.

En cuanto al período de carencia, el Ejecutivo duplicó a 12 meses consecutivos el plazo de acumulación de aportes antes de que los fondos puedan erogar prestaciones. La resolución fundamenta que la ventana inicial de seis meses resultaba insuficiente para dotar de liquidez y estabilidad financiera al esquema.

La entrada en vigor del Título II de la Ley de Modernización Laboral 27.802, que debía comenzar formalmente el 1° de noviembre tras una primera prórroga, abarcará a empleadores del sector privado y funcionará bajo la supervisión conjunta de la CNV, la ARCA y la Secretaría de Trabajo.