Violencia y caos en Francia | La Policía se prepara para un gran enfrentamiento con manifestantes

Violencia y saqueos en París | Fotos: Associated Press

El gobierno de Francia anunció este martes un amplio despliegue de seguridad que incluirá el apoyo de tropas militares para intervenir en las manifestaciones programadas para este sábado en las principales ciudades del país.

La decisión fue confirmada por el primer ministro Sébastien Lecornu, quien admitió deficiencias en el esquema de contención desplegado durante los disturbios y saqueos registrados el pasado 17 de octubre en París, Marsella y Lyon.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, precisó que los efectivos de las Fuerzas Armadas operarán de manera conjunta con la Policía y que se revisarán los protocolos tácticos para evitar que los centros urbanos queden desprotegidos.

Por su parte, Lecornu atribuyó la responsabilidad de los desmanes a agrupaciones de extrema izquierda, mientras que desde los sectores opositores cuestionaron al Ejecutivo por minimizar el malestar social originado por el costo de vida y el deterioro de los servicios públicos.

La escalada de tensión y el cuestionamiento a la respuesta estatal ocurren a meses de los comicios presidenciales, en un escenario político polarizado donde las encuestas reflejan un crecimiento de las opciones de extrema derecha e izquierda radical.

Toques de queda

Lecornu destacó los resultados de la primera noche de aplicación de los toques de queda y a su vez informó que las restricciones volverán a implementarse este martes en los lugares donde la situación lo requiera.

"Los toques de queda selectivos han contribuido a la calma de esta noche. Agradezco a los policías y gendarmes que velaron por su aplicación, así como a los prefectos por su movilización", escribió en su cuenta de la red social X.