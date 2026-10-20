Lechman cuestionó al Ejecutivo provincial: “Le declara la guerra a Nación y después termina pidiendo escupidera”

El legislador de Somos Fueguinos, Jorge Lechman, cuestionó hoy la postura política del Ejecutivo provincial frente al Gobierno nacional y advirtió que las diferencias ideológicas no pueden anteponerse a los intereses de Tierra del Fuego, especialmente cuando la Provincia atraviesa dificultades financieras y necesita inversiones para sostener su desarrollo.

En declaraciones publicas, el parlamentario criticó la confrontación con la administración nacional y sostuvo que las responsabilidades institucionales deben estar por encima de las posiciones partidarias. “También lo es que nuestros gobernantes levanten la lanza de la guerra contra el Ejecutivo nacional y luego tengan que pedirle escupidera”, expresó Lechman, al cuestionar la relación política entre ambas administraciones.

Para el legislador, las convicciones ideológicas de quienes gobiernan no deberían convertirse en un obstáculo para gestionar recursos, reclamar obras y defender los intereses de los fueguinos. Cuestionó que el enfrentamiento político termine condicionando las posibilidades de desarrollo de la provincia.

En ese sentido, advirtió sobre las consecuencias que la falta de infraestructura y de inversiones tiene para Tierra del Fuego, particularmente para los jóvenes que necesitan oportunidades de trabajo y posibilidades de construir su futuro en la provincia.

Lechman también responsabilizó al Gobierno nacional por la falta de inversiones necesarias para acompañar el crecimiento poblacional. “Nosotros merecemos una reparación histórica”, sostuvo, al recordar el aporte de Tierra del Fuego al desarrollo del país.

El parlamentario describió además una situación financiera provincial crítica, con un déficit que, según sus estimaciones, supera los $30.000 millones mensuales para afrontar salarios y una creciente dependencia de los adelantos de coparticipación.

También cuestionó los reiterados anuncios de obras que no se concretan, los problemas de infraestructura energética y el deterioro de los establecimientos educativos.

Finalmente, Lechman planteó que Tierra del Fuego necesita acuerdos políticos e institucionales para superar la crisis y advirtió que, sin un pacto social y una administración responsable de los recursos, el próximo gobierno enfrentará serias dificultades desde el inicio de su gestión.