Milei fue visto con una curita en el cuello y surgieron interrogantes sobre la marca

El Presidente apareció con una curita en el lado izquierdo del cuello durante una actividad oficial. Días antes, imágenes de otras apariciones públicas habían mostrado una coloración amarillenta en la misma zona, aunque no hay información confirmada sobre su origen.
 
Nacionales21/10/2026

Milei Cuello

El presidente Javier Milei volvió a llamar la atención en Madrid, España, al tener contacto con medios de comunicación y presentarse con un apósito adhesivo en el lado izquierdo del cuello. 

La imagen cobró mayor interés porque, días atrás, fotografías y registros audiovisuales de otras actividades del mandatario habían permitido observar una coloración amarillenta en esa misma zona.

Sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten determinar el origen de la marca ni establecer si existe algún problema de salud. Una alteración en la coloración de la piel o el uso de un apósito pueden responder a distintas causas, por lo que no corresponde atribuirles un significado médico sin información profesional que lo confirme.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial confirmada que permita establecer el motivo del apósito o explicar la marca observada en las imágenes.

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