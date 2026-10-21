Daniela Badra desmintió una supuesta profanación en el Cementerio de Darwin: “Nadie profanó nada”

La maratonista Daniela Badra cuestionó las interpretaciones que circularon en medios argentinos sobre un informe de la televisión chilena referido al Cementerio de Darwin, en las Islas Malvinas, y fue contundente al aclarar lo ocurrido: “Nadie profanó nada”.

La polémica se generó luego de que un periodista del canal chileno Teletrece mostrara placas conmemorativas, rosarios y otros recuerdos ubicados junto al cerco perimetral del cementerio, donde descansan los soldados argentinos caídos durante la guerra de 1982. Las imágenes dieron lugar a versiones sobre una supuesta profanación de tumbas.

Badra, quien visitó el lugar el pasado 13 de octubre, explicó que los elementos no fueron retirados por contener la palabra Malvinas, sino en cumplimiento de las normas que regulan la conservación del predio y en el marco de trabajos de reacondicionamiento.

La Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur establece en su reglamento que no está permitido colocar ni fijar placas conmemorativas u otros recuerdos sobre las cruces de las tumbas ni sobre el muro de mármol del cenotafio. La disposición busca preservar la uniformidad y el respeto del lugar.

A esas normas se suman los trabajos de mantenimiento que se desarrollan desde septiembre, a cargo de Aeropuertos Argentina, que incluyen mejoras en el cerco perimetral, limpieza y tareas de drenaje. Según lo informado por la empresa, determinadas placas fueron retiradas con el consentimiento de la Comisión de Familiares debido a los daños que provocaban sus sistemas de fijación.

La aclaración tras el informe chileno

Badra también reveló que se comunicó directamente con el periodista chileno que realizó la cobertura. Según relató, el profesional defendió la objetividad de su informe y sostuvo que fueron periodistas argentinos quienes desvirtuaron su contenido al difundir interpretaciones que, según su versión, no se correspondían con lo que había informado.

“Yo llegué a leer que se vandalizaron tumbas. Eso es mentira”, expresó la maratonista, quien cuestionó la difusión de versiones sin verificar sobre un sitio de profunda sensibilidad para los familiares de los caídos y para la sociedad argentina.

La deportista remarcó que decidió intervenir públicamente porque había estado personalmente en Darwin pocos días antes y podía dar testimonio de lo ocurrido. En ese sentido, pidió que la información sea constatada antes de difundir denuncias que puedan generar confusión y preocupación entre los familiares de los soldados argentinos.