Nación reconoció a los técnicos universitarios en emergencias de salud como colaboradores de la medicina

El Gobierno nacional formalizó a través del Decreto 1252/2026 el reconocimiento de los Técnicos Universitarios en Emergencias de Salud como actividad de colaboración de la medicina y la odontología, un reclamo que había sido histórico del sector y cuenta con el aval técnico de la Asociación de Facultades de Ciencias Médicas de la República Argentina (AFACIMERA).

El texto oficial sostiene que la atención prehospitalaria "constituye un componente crítico e indelegable del sistema de salud" por su impacto directo en la morbimortalidad evitable y la continuidad asistencial .

Asimismo, establece tres condiciones centrales para el ejercicio de la actividad:

🟥Primero, queda reservada exclusivamente a quienes posean el título de Técnico en Emergencias de Salud otorgado por instituciones con reconocimiento oficial .

🟥Segundo, los profesionales deberán desempeñarse únicamente en unidades móviles sanitarias habilitadas .

🟥Tercero, toda intervención deberá realizarse bajo supervisión médica directa o indirecta, con el objetivo declarado de garantizar la seguridad del paciente .

La norma faculta al Ministerio de Salud, a través de la Dirección Nacional de Habilitación, Fiscalización y Sanidad de Fronteras, a dictar las normas complementarias y aclaratorias necesarias para implementar el reconocimiento .

En sus fundamentos, el Poder Ejecutivo destacó que los técnicos en emergencias constituyen "un recurso estratégico del sistema sanitario" y requieren formación específica para actuar en "escenarios dinámicos, de alta complejidad y riesgo" .

El decreto entra en vigencia este sábado 24 de octubre.