Cisjordania: Colonos israelíes buscan expandirse sembrando el terror y la violencia

Informe: France 24

La temporada de cosecha de aceitunas en la Cisjordania ocupada se ha convertido en un escenario de violencia sistemática. Naciones Unidas contabilizó al menos 160 incidentes violentos protagonizados por colonos israelíes en las dos primeras semanas de octubre, en episodios que en algunos casos contaron con la participación o la protección de las fuerzas israelíes.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) advirtió que la situación humanitaria se deteriora y reclamó medidas urgentes para proteger a las comunidades rurales palestinas.

Los ataques no se limitaron a los agricultores. El viernes 16 de octubre, una fotoperiodista del diario estadounidense The Washington Post, Heidi Levine, fue agredida brutalmente por colonos mientras documentaba la cosecha en la aldea de Abu Falah, al noreste de Ramala. Al día siguiente, un convoy de diplomáticos europeos que visitaba la comunidad palestina de Taibé, al este de Ramala, fue atacado por colonos, según reportaron medios internacionales.

La policía israelí detuvo a diez personas por estos hechos, aunque tres fueron liberadas con condiciones restrictivas y las demás quedaron bajo custodia, en una operación conjunta de la Guardia Fronteriza, el Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

Amnistía Internacional calificó los hechos como parte de una política estatal y no de actos aislados. "Los intentos de altos cargos israelíes... de presentar esta brutalidad promovida por el Estado como la obra de unas pocas personas son una distorsión flagrante de la realidad", sostuvo Heba Morayef, directora regional de la organización para Oriente Medio y el Norte de África. La ONG advirtió que la violencia tiene como objeto "realizar una limpieza étnica" de la población palestina y expulsarla de Cisjordania.

Expansión de asentamientos y desplazamiento forzado

La violencia de los colonos avanza en paralelo a una expansión sin precedentes de los asentamientos israelíes. El Gobierno de Benjamín Netanyahu ha promovido la construcción de 40.000 viviendas en asentamientos ilegales, el control del 18% de las tierras agrícolas de Cisjordania y la expulsión de 118 comunidades de pastores palestinos, según denuncias de ONG israelíes.

La ONG Peace Now documentó que el actual Ejecutivo, el más de extrema derecha de la historia de Israel, aprobó 104 asentamientos, de los cuales 38 son nuevos.

Un informe del Secretario General de la ONU sobre la implementación de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, correspondiente al período junio-septiembre de 2026, detalló que las autoridades de planificación israelíes aprobaron cerca de 4.570 unidades de vivienda en el Área C de Cisjordania y 3.515 en Jerusalén Este.

El Ministerio de Finanzas israelí anunció además la asignación de 1.300 millones de séqueles (unos 430 millones de dólares) para la colocación de viviendas temporales en decenas de nuevos asentamientos.

En agosto de 2026, familias israelíes se trasladaron al nuevo asentamiento de Noa, aprobado por el Gabinete en marzo, y la FDI emitió una orden de confiscación de tierras de propiedad privada en el Área A, cerca de Qabatiya, al sur de Yenín, para construir una carretera que conecte Noa con Emek Dotan, uno de los 34 asentamientos aprobados recientemente. Fue la primera vez que se reportó una confiscación de tierras del Área A explícitamente para infraestructura de asentamientos.

El avance de los asentamientos tiene un correlato directo en el desplazamiento de la población palestina. En lo que va de 2026, las autoridades israelíes han demolido o han obligado a los propietarios a demoler los hogares de más de 1.800 palestinos en toda Cisjordania, según la OCHA. La mayoría de las demoliciones se justifican por la falta de permisos de construcción israelíes, que "rara vez" se otorgan a los palestinos en las zonas afectadas.

Expertos de la ONU advirtieron en marzo de 2026 que Israel está intensificando una campaña de "limpieza étnica y anexión" en Cisjordania, con grupos de colonos respaldados por el Estado que actúan como "escuadrones del terror".