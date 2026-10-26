Sigue vigente el plan municipal de facilidades de pago en Río Grande hasta el 30 de diciembre

El Municipio de Río Grande mantiene vigente hasta el 30 de diciembre inclusive el plan de facilidades de pago para que los vecinos regularicen sus obligaciones tributarias municipales.

Según se informó, el plan alcanza al impuesto inmobiliario, el impuesto automotor, los servicios municipales y la tasa de obras sanitarias. Además, permite incluir deudas tanto en instancia administrativa como judicial, lo que amplía las posibilidades de regularización para los contribuyentes.

Entre los principales beneficios, el Municipio destacó la bonificación del 100% de los intereses y la posibilidad de financiar la deuda en hasta 12 cuotas sin interés. Según el comunicado oficial, la medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones municipales y brindar mayor previsibilidad a la economía de los hogares riograndenses.

Al momento de formalizar el plan, las personas adherentes podrán optar por el débito automático o recibir las boletas correspondientes a cada cuota para continuar realizando los pagos mensuales.