Microsoft anunció este sábado que sus servicios se restablecieron por completo tras la interrupción masiva que afectó a millones de usuarios en todo el mundo durante la jornada del jueves y viernes.

"Hemos finalizado nuestros esfuerzos para abordar el problema subyacente del incidente y hemos restablecido el servicio a los clientes y regiones restantes afectados", informó la compañía a través de una actualización publicada en su cuenta de la red social X.

Los usuarios reportaron fallas en servicios clave de Microsoft 365, incluyendo el correo electrónico Outlook, la plataforma de trabajo Teams y el asistente de inteligencia artificial Copilot. Según la plataforma de monitoreo Downdetector, se recibieron informes de interrupciones en más de 70 países y territorios.

El apagón informático no solo afectó a empresas y usuarios particulares. La caída tuvo consecuencias directas en la operatividad de gobiernos, tribunales, servicios de salud, aerolíneas y bancos en múltiples lugares del mundo. Gobiernos como los de Japón, Singapur y Australia confirmaron que el incidente afectó algunas de sus operaciones internas durante las horas en que el sistema estuvo caído.