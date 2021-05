Quedó en la calle tras incendio de una vivienda lindera

Un incendio sucedido ayer en una vivienda ubicada en Alakusk al 2100, de Ushuaia, dejó en la calle a una madre y a su hija, ya que ambas vivían en un inmueble continuo, el cual se vio afectado por el agua arrojada por los bomberos.

Fuentes policiales indicaron que el ígneo se originó en un calefactor de manera accidental, el cual fue propagado por bomberos del cuartel Zona Norte. Afortunadamente no hubo personas lesionadas y los daños estimados en la vivienda son del 10%.

No obstante, la inquilina del inmueble lindante al afectado, Marcela Cabezas, publicó en sus redes sociales un pedido de ayuda para encontrar un alquiler. "Donde yo alquilo pasó una desgracia, se prendió fuego la casa pegada a la mía, y me vi afectada por que me quedé sin vivienda, ya que el agua que tiraron los bomberos, hizo que empiece a llover el techo de mi casa y también que sea inhabitable, ya que no tenemos ni luz ni gas hasta quién sabe cuándo", dijo.

"Soy mamá soltera, de una niña. Estoy desesperada, porque no tengo dónde ir con mi hija, aunque hoy me prestaron un lugar para ir a dormir, pero necesitamos un mono ambiente o algo. Aunque no cuento con el dinero para pagar meses de depósito, ni cuento con recibo de sueldo", agregó en Facebook.

Finalmente, la damnificada aclaró que es el "único sustento, vivimos al día, soy independiente", por lo que "cualquier info., contacto o algo/alguien para que nos ayude, será bienvenido".