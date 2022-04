Un conflicto interno en la DPE afecta el alumbrado público de Ushuaia

Varias calles de la ciudad permanecen sin luz desde hace varios días. Las quejas los vecinos aumentan debido a que mes a mes pagan por un servicio que no se está dando, sumado al grave problema en la seguridad pública y vial que esto puede generar.

Esta mañana el presidente de la Dirección Provincial de Energía, Alberto Mancini, culpó a una situación interna entre trabajadores lo que está generando el problema en el alumbrado público. “Desde hace un tiempito atrás venimos con una serie de problemas que se desencadenaron producto de la no entrega de vestimenta de invierno, producto del acuerdo salarial y el despido de dos personas del área administrativa”, por lo tanto “todo esto se fue sumando a los inconvenientes del funcionamiento de la DPE”, dijo.

En Radio Provincia, el funcionario también contó que por los conflictos “hay quita de colaboración y trabajo al reglamento”.

No obstante, sostuvo que “el alumbrado público no es un lujo, ni decorativo, sino que tiene que ver con la seguridad de la gente, con la disuasión ante el vandalismo ante hechos complejos en cuanto a la delincuencia. Nosotros que somos un servicio esencial podemos estar discutiendo un tema salarial, podemos no estar de acuerdo, pero nunca en contra de la seguridad de la gente. Entonces nuestro personal tiene que reparar en caso de haberse roto o de haberse haber alguna falla y tiene que reparar los problemas de alumbrado público porque provocan un problema de seguridad en la población”.

Frente a esto, Mancini informó que hubo un diálogo con los trabajadores donde se expuso los inconvenientes en el alumbrado público y los problemas de seguridad: “Nos hemos sentado a discutirlo en el día de ayer y se ha dado la Directiva de que la gente esté trabajando a reglamento o no, eso pertenece a la parte de la esencialidad del servicio”.

“Creo que no estamos cumpliendo con lo básico de la Dirección Provincial de Energía y de la responsabilidad de la gente que trabaja en la Dirección Provincial de Energía”, reconoció el funcionario, aunque aseguró “eso se va a corregir, y espero que independientemente del acuerdo o no salarial de la discusión salarial, de la discusión por la vestimenta de la gente, porque se dio de baja esta gente que no podemos jugar con la seguridad de la ciudad. Esa fue la orden, la directiva que dio el jefe de distribución, que es el responsable del área de alumbrado público”.