Rossi le echó la culpa a Milei por la subida del dólar

El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria (UxP) Agustín Rossi, salió hoy a apuntar el candidato presidencial Javier Milei por la subida del dólar blue, que ya superó los 1000 pesos, al señalar que "es un grado de irresponsabilidad enorme" despreciar el peso.

"Es de un grado de irresponsabilidad enorme. No creo que sea un loquito suelto, no da puntada sin hilo, lo que ve es una situación complicada electoral y cree que un escenario de incertidumbre es más favorable para un candidato como él. Es un canalla de candidato a presidente, no le preocupa absolutamente nada, ni Argentina, ni los argentinos", opinó el jefe de Gabinete, respecto a las declaraciones de Milei que se refirió ayer al peso argentino como "excremento" y ante una pregunta sobre si era conveniente renovar -o no- los plazos fijos bancarios respondió: "Jamás".

A esta polémica posición se sumó lo expresado por el postulante libertario a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, quien se pronunció en clave electoral sobre la reciente subida del dólar blue: "Hoy más que nunca: NO AHORRES EN PESOS. Cuida tu dinero, te costó mucho ganarlo".

Desde UxP, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, al hablar en un acto en la Universidad de Lanús, sostuvo que "la corrida o la situación de presión sobre el dólar es históricamente algo bastante frecuente cuando se aproximan elecciones, incluso cuando ganaba (Mauricio) Macri".

Por su parte, su ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, consideró que Milei "claramente está fogoneando" cierta inestabilidad en el sistema financiero y planteó que "en lugar de traer calma o actuar de forma responsable (el candidato de LLA) hace todo lo contrario, genera mayor incertidumbre".